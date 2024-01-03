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Силы ПВО сбили 12 ракет «Точки-У» и «Ольхи» над Белгородской областью

Украинские боевики попытались атаковать российскую территорию, выпустив по шесть ракет из ТРК «Точка-У» и РСЗО «Ольха».
2024-01-03 09:17:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 12 ракет, выпущенных украинскими боевиками из реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Силы противовоздушной обороны пресекли атаку противника и сбили ракеты над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью», - заявили в оборонном ведомстве.

Атака произошла утром 3 января. Этим же утром сообщалось об отражении силами ПВО нескольких целей над Белгородской областью. 

При подлете к городу удалось уничтожить несколько воздушных целей. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что под огнем противника оказалось село Солоти Валуйского городского округа.

По предварительным данным, пострадавших нет. Гладков добавил, что в двух частных домах пострадали окна и кровля, есть повреждение линии электропередачи.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.

#Минобороны РФ #белгородская область #спецоперация #силы пво #РСЗО «Ольха» #ТРК "Точка-У"
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