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Средства ПВО сбили несколько целей над Белгородской областью

По предварительным данным, пострадавших нет.
Игнат Далакян 2024-01-03 07:07:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Российские средства ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», - написал глава региона с своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что под огнем украинских националистов оказалось село Солоти Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор добавил, что в двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, а также есть повреждение линии электропередачи.

По словам главы региона, на месте работают аварийные и оперативные службы. Продолжается обход территории.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении ракет «Ольха» и «Точка-У» в Белгородской области. Средства ПВО России сбили девять вражеских ракет.

#в стране и мире #белгородская область #белгород #ПВО России
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