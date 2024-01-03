Средства ПВО сбили несколько целей над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», - написал глава региона с своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что под огнем украинских националистов оказалось село Солоти Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор добавил, что в двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, а также есть повреждение линии электропередачи.

По словам главы региона, на месте работают аварийные и оперативные службы. Продолжается обход территории.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении ракет «Ольха» и «Точка-У» в Белгородской области. Средства ПВО России сбили девять вражеских ракет.