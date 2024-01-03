Штурмовики Су-25 атаковали живую силу и опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении зоны проведения спецоперации экипажи штурмовиков Су-25 российских ВКС нанесли удары по опорным пунктам и живой силе боевиков ВСУ.

При ударах летчики применяли неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8, а сами атаки происходили с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.

Летчик Су-25 с позывным «Шершень» рассказал, что полет прошел в штатном режиме, все указанные цели удалось успешно поразить, согласно докладам передового авиационного наводчика.

«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника. <...> отработали по цели, выполнили противоракетное маневрирование», - рассказал летчик Су-25, позывной «Шершень».

После нанесения авиационных ударов, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Затем они вернулись на аэродром вылета.

Первого января сообщалось о поражении живой силы и техники украинских националистов на Краснолиманском направлении. Как отметил летчик с позывным «Малой», во время полета наблюдалось сильное противодействие радиоэлектронных средств ВСУ.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.