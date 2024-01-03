Штурмовики Су-25 атаковали живую силу и опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении зоны проведения спецоперации экипажи штурмовиков Су-25 российских ВКС нанесли удары по опорным пунктам и живой силе боевиков ВСУ.
При ударах летчики применяли неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8, а сами атаки происходили с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.
Летчик Су-25 с позывным «Шершень» рассказал, что полет прошел в штатном режиме, все указанные цели удалось успешно поразить, согласно докладам передового авиационного наводчика.
«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника. <...> отработали по цели, выполнили противоракетное маневрирование», - рассказал летчик Су-25, позывной «Шершень».
После нанесения авиационных ударов, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Затем они вернулись на аэродром вылета.
Первого января сообщалось о поражении живой силы и техники украинских националистов на Краснолиманском направлении. Как отметил летчик с позывным «Малой», во время полета наблюдалось сильное противодействие радиоэлектронных средств ВСУ.
Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.
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