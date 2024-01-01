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Штурмовики Су-25 поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Полет экипажей Су-25 проходил под сильным противодействием радиоэлектронных средств ВСУ.
2024-01-01 08:39:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Краснолиманском направлении зоны проведения СВО экипажи Су-25 поразили живую силу и легкобронированную технику украинских националистов.

Штурмовая авиация ВКС ударила по противнику неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования на предельно малой высоте. Полет прошел штатно, без происшествий, во время которого удалось поразить все цели.

Летчик Су-25 с позывным «Малой» сообщил, что во время полета наблюдалось сильное противодействие радиоэлектронных средств ВСУ.

«Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. По докладу авиационного наводчика заданные цели были поражены. После пуска неуправляемых авиационных ракет выполнили противоракетный маневр», - рассказал он.

Выполнив боевую задачу, экипажи применили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей  и вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Су-25 #ВСУ #краснолиманское направление
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