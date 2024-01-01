Штурмовики Су-25 поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении зоны проведения СВО экипажи Су-25 поразили живую силу и легкобронированную технику украинских националистов.

Штурмовая авиация ВКС ударила по противнику неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования на предельно малой высоте. Полет прошел штатно, без происшествий, во время которого удалось поразить все цели.

Летчик Су-25 с позывным «Малой» сообщил, что во время полета наблюдалось сильное противодействие радиоэлектронных средств ВСУ.

«Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. По докладу авиационного наводчика заданные цели были поражены. После пуска неуправляемых авиационных ракет выполнили противоракетный маневр», - рассказал он.

Выполнив боевую задачу, экипажи применили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.