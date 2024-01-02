Маск заявил, что 2024 год станет еще более безумным

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск сделал собственный прогноз относительно 2024 года. Он заявил, что наступивший год будет еще более безумным.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», - цитирует RT слова Маска.

Ранее свои прогнозы относительно нового года опубликовали журналисты газеты Financial Times. По их словам, Илона Маска ждет банкротство социальной сети X из-за массового отказа рекламодателей от сотрудничества. Журналисты считают, что миллиардеру не удастся создать альтернативную доходную соцсеть.

Прогнозы коснулись и двух конфликтов - на Украине и на Ближнем Востоке. В материале говорится, что Штаты и ЕС продолжат финансировать Киев, однако Украине не удастся совершить военный прорыв. Также журналисты успокоили читателей тем, что полномасштабного столкновения между ХАМАС и Израилем ждать не стоит.