Пленный ВСУ рассказал, что вместо подкрепления «дождался» российских военных

Взятый в плен украинский военнослужащий Евгений Кириллов рассказал, что оказался там после того, как они вызвали и ждали подкрепления, «или хотя бы отступления по рации». Им приказали находиться на позиции и вести круговую оборону. Они ждали до утра, и тогда их с трех сторон окружили и взяли в плен российские военнослужащие.

Перед отправкой на передовую Кириллов проходил военную подготовку в Великобритании. Их обучали зачистке окопов в составе малых штурмовых групп. Но, как отметил сам пленный, обучение проводилось с использованием холостых патронов и деревянных «гранат».

«Проходили в Великобритании учения. Обучали защите окопов, проходить штурмы "четверками", "пятерками", и медицину. Холостыми патронами и гранаты деревянные были. Толком нас ничему не учили, нас отправляли как пушечное мясо. <...> ничему нормальному не научили. Ни нормальных стрельбищ, ни защите, ничему», - поделился военнопленный.

После прибытия на позиции оказалось, что их не поддерживало тяжелое вооружение. Сначала была только вода, которую они сами взяли с собой на передовую. Потом изредка привозили еду.

«Ни одежки, ни защиты, ни питания, ни тяжелого вооружения - никакого подкрепления не было. И с тыла защиты никакой не было. Ни танков, ни бронетранспортеров. И с питанием вообще туго. Воду - там изредка, то, что с собой привозили», - добавил украинский военный.

Пленный Кириллов поделился, как оказался в зоне проведения боевых действий. Он возвращался с работы, а на улице к нему подошли сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, местный военкомат. - Прим. ред.) и забрали воевать против русских, несмотря на то, что у него больные почки и имеется судимость.

Один из попавших в плен украинских военнослужащих отметил, что откупиться от службы в ВСУ стоит восемь тысяч долларов. За эту сумму или половину ежемесячной зарплаты мобилизованный может получить безопасное место службы в военкомате, уточнил взятый в плен боец ВСУ Андрей Климин.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.