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Замминистра обороны РФ Евкуров исполнил новогоднее желание мальчика Платона

Мальчику Платону и его брату показали рабочий кабинет Георгия Жукова, также детям дали пострелять в интерактивном стрелковом комплексе.
2024-01-03 02:51:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции «Елка желаний» выполнил просьбу Платона Иванова из Алапаевска (Свердловская область) побывать в роли военного и посетить настоящий военный штаб.

Ранее замглавы оборонного ведомства снял с елки открытку Платона, на которой мальчик написал желание. Его вместе с семьей пригласили в Екатеринбург и организовали экскурсию по штабу Центрального военного округа, где показали рабочий кабинет маршала СССР Георгия Жукова и работу регионального центра управления повседневной деятельностью.

Также Платону и его брату дали почувствовать себя настоящими военными и пострелять в интерактивном стрелковом комплексе из различного оружия по виртуальным целям. В конце экскурсии Платона и его родных угостили сладостями и вручили новогодние подарки.

Ранее в рамках благотворительной акции «Елка желаний» заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко исполнил желание мальчика Коли, подарив ему конструктор. Его старшему брату также вручили подарок - радиоуправляемый танк.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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