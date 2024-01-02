Замглавы МО РФ Садовенко исполнил желание мальчика Коли, подарив ему конструктор

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту четырехлетнего мальчика Коли из Рязанской области.

Юрий Садовенко снял с праздничной елки его послание Деду Морозу. Коля просил конструктор, и его заветное желание осуществилось. Его старшему брату подарили радиоуправляемый танк, также мальчикам вручили сладкий подарок.

«Все, что мы загадали, нам подарили. Даже больше», - комментирует мама Коли.

По ее словам, смотря на отца-военнослужащего, сыновья сами стали интересоваться военной тематикой. Из игрушек им нравятся танки, пистолеты, военные конструкторы.

Для семьи Коли по поручению Садовенко организовали поездку в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, где и вручили заветные подарки ему и его брату.

Для ребят и их родителей провели экскурсию по военному вузу, где показали, как готовят военных парашютистов. Также детям дали почувствовать себя настоящими десантниками и пострелять в интерактивном стрелковом комплексе из различного оружия по виртуальным целям. Новогодняя экскурсия завершилась в музее военного училища.

Ранее в Бологовском соединении РВСН исполнили желание мальчика Федора. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» военнослужащие подготовили для него задание - мальчик должен был найти при помощи квадрокоптера подарки Деда Мороза, разбросанные в сугробах.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.