Путин наградил участников СВО личным табельным оружием и президентскими значками

Президент России Владимир Путин подарил военнослужащим СВО значки с копией президентского штандарта, которые были изготовлены в Ярославле, и именное табельное оружие.

«Я сам придумал, такого больше нет», - сказал российский лидер про значки ручной работы.

Президент пожелал всего самого доброго военнослужащим и попросил передать наилучшие пожелания их боевым товарищам на местах несения службы.

В конце встречи глава государства сделал фото со всеми участниками вместе и с каждым лично.

Сегодня глава государства встретился с военнослужащими разных видов войск, которые участвуют в СВО, в Ново-Огареве. Президент назвал общение на встрече бытовым и дружеским.