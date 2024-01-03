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Неизвестные в военной форме похитили человека на улице в Харькове

Уточняется, что это были представители военкомата.
Никита Черненко 2024-01-03 19:10:01
© Фото: Страна.ua, Telegram

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором двое человек в военной форме и один в штатском похитили молодого человека с улицы в Харькове и силой посадили в машину.

По информации украинских СМИ, «похитившими» оказались сотрудники военкомата. Несмотря на попытки мужчины сопротивляться и угрожать полицией, его затолкали в микроавтобус.

«В Харькове люди в военной форме похитили мужчину на улице», - говорится в сообщении.

В Верховную раду Украины 26 декабря внесли законопроект, ужесточающий правила мобилизации и воинского учета. Документ предлагает снизить возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, уклонистам также предлагается запретить получать права на вождение автомобилей, кредиты и ограничить выезд из страны.

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