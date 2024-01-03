ВКС России доставят на лечение освобожденных из украинского плена военных

ВКС РФ доставят в медучреждения 248 российских военнослужащих, которые сегодня были возращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

С военнослужащими уже работают врачи, в том числе психологи. Самолеты ВКС России доставят бойцов в медучреждения МО РФ для лечения и реабилитации.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о возвращении в Россию 248 российских военнослужащих из Украины в результате сложного переговорного процесса при посредничестве ОАЭ.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.