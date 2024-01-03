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ВКС России доставят на лечение освобожденных из украинского плена военных

В Минобороны РФ сообщили, что 248 возвращенных из Украины российских военнослужащих будут доставлены в медучреждения при помощи ВКС.
2024-01-03 19:04:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

ВКС РФ доставят в медучреждения 248 российских военнослужащих, которые сегодня были возращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

С военнослужащими уже работают врачи, в том числе психологи. Самолеты ВКС России доставят бойцов в медучреждения МО РФ для лечения и реабилитации.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о возвращении в Россию 248 российских военнослужащих из Украины в результате сложного переговорного процесса при посредничестве ОАЭ.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

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