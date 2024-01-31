Дроны ВС РФ выкурили боевиков ВСУ с позиций в районе села Спорное

Операторы дронов ВС РФ нанесли удар по огневым точкам и позициям ВСУ в районе села Спорное в ДНР. Видео с кадрами работы дронов опубликовало Минобороны России.

На кадрах видно, как российские БПЛА ударяют по замаскированным позициям противника, окопавшегося в районе населенного пункта. Военнослужащие-операторы дронов не оставили шансов боевикам, уничтожив огневые точки с ювелирной точностью.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». Российские военнослужащие уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.