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Дроны ВС РФ выкурили боевиков ВСУ с позиций в районе села Спорное

Российские дроны с ювелирной точностью поразили противника.
2024-01-31 09:14:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы дронов ВС РФ нанесли удар по огневым точкам и позициям ВСУ в районе села Спорное в ДНР. Видео с кадрами работы дронов опубликовало Минобороны России.

На кадрах видно, как российские БПЛА ударяют по замаскированным позициям противника, окопавшегося в районе населенного пункта. Военнослужащие-операторы дронов не оставили шансов боевикам, уничтожив огневые точки с ювелирной точностью.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». Российские военнослужащие уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #спецоперация #дроны #МО РФ #СВО
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