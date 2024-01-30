Экс-премьера Пакистана Хана приговорили к 10 годам тюрьмы по делу о гостайне

Бывшие руководители Пакистана и лидеры партии «Техрик-и-Инсаф» признаны виновными в разглашении гостайны и приговорены к длительному сроку лишения свободы. О приговоре экс-премьеру страны Имрану Хану и экс-министру иностранных дел Шаху Мехмуду Куреши сообщило РИА Новости.

«Решение оглашено устно судьей специального суда Абулом Хаснатом Зулкарнаином сегодня в тюрьме Адиала в Равалпинди в присутствии обоих лидеров партии», - приводит агентство информацию местных СМИ.

Напомним, что эта резонансная история касается событий марта 2022 года, когда Хан обнародовал сведения о шифрованной депеше от посла Пакистана в Вашингтоне. В телеграмме якобы говорилось о встрече представителей Белого дома с главой пакистанской дипмиссии и их «рекомендации отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года». По версии обвинения, Хан и Куреши «использовали дипломатический шифр МИД в политических целях». Оба политика не признали своей вины.