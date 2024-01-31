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Сальдо рассказал, как киевский режим просчитался с атакой на Ил-76

По словам губернатора Херсонской области, киевский режим преследовал цель «запугать украинцев».
Игнат Далакян 2024-01-31 08:16:01
© Фото: СК РФ, РИА Новости

Киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский самолет Ил-76 в Белгородской области с военнопленными ВСУ на борту. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Глава области считает, что в планах киевского режима было обвинить Россию и запугать украинцев.

«Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет», - цитирует агентство Сальдо.

Он добавил, что Украина сейчас бомбит свои населенные пункты, а потом перекладывает вину на Российскую Федерацию. По словам Сальдо, на Украине «заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться». Таким образом, по словам губернатора Херсонской области, киевский режим преследовал цель «запугать украинцев».

«И так понятно, что люди не хотят воевать - мужское население Украины воевать не хочет. Надо запугать», - сказал Сальдо.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины заявил, что Россия не закрывается от стран, которые хотят знать правду о катастрофе с Ил-76. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что РФ проводит собственное расследование.

#в стране и мире #Катастрофа #Ил-76 #Киевский режим #владимир сальдо
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