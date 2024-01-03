Казахстанский оператор прекратил показывать ряд российских телеканалов

Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM больше не будет показывать ряд российских телеканалов. Об этом сообщает Sputnik.

В число таких телеканалов вошли «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».

Отмечается, что оператор планирует продолжить сокращение доли зарубежных каналов с новостным информационным нарративом и заменить их на рейтинговые телеканалы с развлекательным и познавательным контентом, а также с фильмами. В частности, их заменят на казахстанские телеканалы.

В 2022 году президент Молдавии ввела запрет на трансляцию российских новостей. За его нарушение грозит лишение лицензии сроком до семи лет.