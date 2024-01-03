МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Казахстанский оператор прекратил показывать ряд российских телеканалов

Казахстанский оператор TVCOM сокращает количество телеканалов с информационной повесткой.
Алина Луговая 2024-01-03 17:22:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM больше не будет показывать ряд российских телеканалов. Об этом сообщает Sputnik.

В число таких телеканалов вошли «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».

Отмечается, что оператор планирует продолжить сокращение доли зарубежных каналов с новостным информационным нарративом и заменить их на рейтинговые телеканалы с развлекательным и познавательным контентом, а также с фильмами. В частности, их заменят на казахстанские телеканалы.

В 2022 году президент Молдавии ввела запрет на трансляцию российских новостей. За его нарушение грозит лишение лицензии сроком до семи лет.

#в стране и мире #Казахстан #телевидение #оператор
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»