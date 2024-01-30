Мотострелки группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Мотострелки группировки «Запад» отразили атаку украинских боевиков на Купянском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что мотострелки находятся на переднем крае обороны. На позициях подразделений оборудованы огневые точки для крупнокалиберных пулеметов ДШК и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Благодаря действиям бойцов ВС РФ, применяющих в ходе боев перечисленные виды вооружения, украинской пехоте наносится максимальный урон. По противнику работают пулеметы ДШК, заставляя прижаться к земле без возможности маневрирования, в этот момент заблокированную пехоту уничтожают расчеты автоматических гранатометов.

Один из командиров подразделения рассказал об обнаружения группы пехоты. Военнослужащий подчеркнул, что цель была поражена, несмотря на неблагоприятную погоду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.