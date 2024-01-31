Бойцы ВС РФ поразили опорники четырех бригад ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие «Восточной» группировки войск за сутки поразили опорники и места скопления четырех бригад ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Бомбардировочная авиация, артиллеристы и расчеты тяжелых огнеметных систем поразили позиции 31-й и 72-й механизированных, 79 десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Новомихайловки и Антоновки. Также были пресечены 11 попыток украинских боевиков провести ротации и усилить свои позиции в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное и приютное.

«Потери противника составили до 60 военнослужащих, танк, два автомобиля, две буксируемые гаубицы FH70 производства Великобритании, и одна гаубица Д-30», - сообщил Гордеев.

Ранее Минобороны России сообщило о серии ударов по скоплениям бойцов ВСУ в районах Богдановки, Спорного, Клещеевки и ряда других населенных пунктов на территории ДНР. После ряда артиллерийских ударов, противник потерял около двухсот человек.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.