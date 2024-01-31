В Южной Корее разбился американский F-16

Американский истребитель F-16 потерпел крушение у побережья Южной Кореи на западе страны.

Самолет упал в воду, но пилот успел катапультироваться. Об этом написал RT со ссылкой на южнокорейское информационное агентство.

«Истребитель упал в воду, и спасенный пилот жив», - указали журналисты.

F-16 упал в 274 километрах к югу от Сеула, недалеко от Кунсана и острова Джикдо. Инцидент произошел в 08:40 по местному времени. В этом городе, расположенном в провинции Чолла-Пукто, находится авиабаза американских ВВС.

На ней эксплуатируются самолеты F-16. При этом не уточняется, что могло стать причиной падения боевого самолета.