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В Южной Корее разбился американский F-16

Истребитель F-16 разбился в водах неподалеку от города Кунсан, пилот успел катапультироваться.
Дарина Криц 2024-01-31 04:23:01
© Фото: defense.gov

Американский истребитель F-16 потерпел крушение у побережья Южной Кореи на западе страны.

Самолет упал в воду, но пилот успел катапультироваться. Об этом написал RT со ссылкой на южнокорейское информационное агентство.

«Истребитель упал в воду, и спасенный пилот жив», - указали журналисты.

F-16 упал в 274 километрах к югу от Сеула, недалеко от Кунсана и острова Джикдо. Инцидент произошел в 08:40 по местному времени. В этом городе, расположенном в провинции Чолла-Пукто, находится авиабаза американских ВВС.

На ней эксплуатируются самолеты F-16. При этом не уточняется, что могло стать причиной падения боевого самолета.

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