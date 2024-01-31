Ивановские десантники показали зачистку опорника ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом украинских боевиков к северо-западу от Артемовска и закрепились, улучшив положение по переднему краю. На видео - захват вражеского опорника нашими военнослужащими.

Во время разведки десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия, где находилась пехота ВСУ. После этого артиллерия ВДВ ударила по обнаруженным целям и подавила основные огневые средства боевиков. Затем десантники подошли к позициям противника на боевых машинах десанта БМД-2 и с нескольких направлений стремительно овладели ими.

В ходе штурма военнослужащие уничтожали личный состав боевиков огнем из всех видов стрелкового оружия и из гранатометов, а также с помощью ручных осколочных гранат. Заняв опорный пункт, наши бойцы провели его полную зачистку.

Ранее Минобороны России показало кадры удара по опорному пункту ВСУ из буксируемой пушки «Гиацинт-Б». Огонь вели военнослужащие Южной группировки войск.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.