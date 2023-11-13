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В 12-й пакет санкций ЕС войдут ограничения на алмазы и нефть из России

Максим Крюков
23:00 13.11.2023
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет будет включать само решение о введении санкций, а также предложения Совета Евросоюза.
В 12-й пакет санкций ЕС войдут ограничения на алмазы и нефть из России
© Фото: James Arthur Gekiere Keystone Press Agency Global Look Press
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Европейская комиссия планирует в среду, 15 ноября, представить на утверждение в Совет ЕС двенадцатый пакет санкций в отношении России. Об это заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета Европейского союза на уровне глав Министерств иностранных дел.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка и экспортные ограничения», - передает его слова ТАСС.

Он уточнил, что ограничения будут распространяться на поставки алмазов из РФ, ужесточение потолка цен на нефть и мер против обхода рестрикций.

По словам главы дипслужбы ЕС, данный пакет будет включать само решение о введении ограничительных мер, а также предложения Совета Евросоюза, которые страны объединения должны будут принять, чтобы применять 12-й пакет санкций.

На прошлой неделе Великобритания расширила санкции против РФ, добавив в них золотодобывающие компании. В «черный список» вошли одна из крупнейших золотодобывающих компаний «Красцветмет», глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и Российский союз промышленников и предпринимателей.

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