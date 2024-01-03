Российские войска поразили ангар с авиабоеприпасами противника в Харькове

Вооруженные силы России с помощью артиллерии, ракет и ударных беспилотников уничтожили ангар с авиационными боеприпасами противника в городе Харьков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В течение суток в городе была также уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68. Уничтожена живая сила и военная техника врага в 134 районах.

В российском оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении в Харькове пунктов дислокации иностранных наемников и боевиков из националистического формирования «Харьковщина».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов