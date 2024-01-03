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ВС РФ уничтожили в Харькове пункты дислокации наемников и нацформирования «Харьковщина»

Также за сутки были поражены 89 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.
2024-01-03 14:20:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские Вооруженные силы за сутки уничтожили в городе Харьков пункты дислокации иностранных наемников и боевиков из националистического формирования «Харьковщина». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Применив ракет, артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, группировки российских войск поразили 89 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую сила и военную технику в 134 районах.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении ангара в Харькове, в котором хранились авиационные боеприпасы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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