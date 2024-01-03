В МГУ поддержали точку зрения Маска о демографическом коллапсе в мире

Население мира к 2100-му году может уменьшится примерно на миллиард человек. Об этом заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе со «Звездой».



Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск ранее назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества. Таким образом он отреагировал на слова одного из пользователей соцсети Х (заблокирована в РФ) о рекордно низком уровне рождаемости в некоторых странах.

«Рождаемость снижается во всем мире. В одних странах это началось давно, в том числе и в нашей, в других, особенно в странах Азии и Африки, сравнительно недавно. Но снижение рождаемости идет всюду, и нет никаких признаков, что оно остановится на уровне простого замещения поколений», - отметил Синельников.

Как рассказал профессор МГУ, по среднему из трех вариантов прогноза рождаемости и численности населения, опубликованному ООН в 2022 году, по население мира начнет уменьшаться в 2086 году, а по низкому варианту прогноза, который предполагает быстрое снижение рождаемости, уже в 2053 году. Синельников добавил, что к 2100 году население мира по сравнению с нынешним может уменьшиться почти на миллиард.

«Нет никаких признаков того, что эта тенденция к снижению рождаемости со временем сменится повышением рождаемости хотя бы до уровня простого замещения поколений», - заявил профессор.

Специалист объяснил это тем, что само население не замечает негативных последствий уменьшения своей численности, а чувствуют это только государства, которым приходится повышать пенсионный возраст из-за увеличения доли пожилых людей среди их жителей. Синельников подчеркнул, что если в каждой семье в течении нескольких поколений будет только по одному ребенку, то население станет быстро уменьшаться, так как у этого единственного ребенка будут двое родителей, у которых нет других детей, а также два деда и две бабушки, у которых нет других внуков.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества. Таким образом он отреагировал на слова одного из пользователей соцсети Х о рекордно низком уровне рождаемости в некоторых странах.