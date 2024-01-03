МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Развожаев сообщил о сбитой ракете над Черным морем

Михаил Развожаев сообщил о сбитой ракете в небе над акваторией Черного моря.
Елизавета Егорова 2024-01-03 01:45:01
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

Над акваторией черного моря сбита ракета. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, над акваторией сбита ракета <...> Оперативные службы продолжают контроль обстановки», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, гражданская инфраструктура повреждений не получила.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью девять ракет противника. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.

В Минобороны России уточнили, что средства ПВО сбили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

#в стране и мире #Севастополь #Михаил Развожаев #акватория черного моря #Сбили
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»