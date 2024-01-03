Развожаев сообщил о сбитой ракете над Черным морем

Над акваторией черного моря сбита ракета. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, над акваторией сбита ракета <...> Оперативные службы продолжают контроль обстановки», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, гражданская инфраструктура повреждений не получила.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью девять ракет противника. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.
В Минобороны России уточнили, что средства ПВО сбили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».
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