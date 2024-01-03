Медведчук рассказал о трех непоправимых ошибках Зеленского

Владимир Зеленский сделал ряд непоправимых ошибок и в итоге проиграл Украину и сотни тысяч украинцев. Об этом заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук в публикации на сайте возглавляемого им движения «Другая Украина».

«Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придется заплатить», - считает Медведчук.

Среди ошибок Зеленского он назвал привлечение в госаппарат некомпетентных сотрудников, а также ставку на нацистскую идеологию и финансовую и военную помощь Запада, «думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет» и ошибался.

«Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией», - объяснил политик.

Ранее сообщалось, что в новогоднем обращении к нации Зеленский противопоставил термины «беженец» и «гражданин» и заявил, что украинцам придется выбирать между ними.