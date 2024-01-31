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В СБ РФ пообещали ответ Москвы на попытки Болгарии отобрать недвижимость россиян

Помощник секретаря СБ РФ отметил намерение Болгарии отобрать у граждан России их недвижимость вкупе с попытками снести памятник советскому солдату «Алеше» в Пловдиве и призывом убрать из учебников истории упоминание о помощи России.
Марина Крижановская 2024-01-31 03:48:01
© Фото: Данил Айкин, РИА Новости

В Совете безопасности России назвали беспрецедентными попытки Болгарии отобрать у россиян недвижимость в Болгарии. Помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов пообещал ответ Москвы на такие действия Софии.

Он обратил внимание, что некоторые из болгарских политиков - некогда дружественной для России страны - теперь «унижаются перед Вашингтоном и Лондоном» и собираются сносить памятник советскому солдату «Алеше» в Пловдиве, а вместе с этим призывают убрать из учебников истории любое упоминание о российской помощи.

«А сейчас уже перешли за пределы разумного - собираются отбирать недвижимость у россиян. Стоит ли говорить, что мы это не оставим без внимания?», - заявил он в интервью ТАСС.

Как сообщалось 16 января, глава ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение депутатов Болгарии снести памятник «Алеша». Он подчеркнул, что это непозволительно и совершенно оскорбительно по отношению к памяти освободивших Болгарию в годы «самой кровопролитной истории человечества от коричневой чумы».

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