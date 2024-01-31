МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В российские войска в ближайшее время поступит партия новейших комплексов «Коалиция»

Руководство Уральского завода в Екатеринбурге сообщило, что партия комплексов «Коалиция» находится на завершающей стадии производства.
2024-01-31 06:12:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе визита на Уральский завод транспортного машиностроения глава МО РФ Сергей Шойгу заслушал доклад о ходе работ по производству новейших комплексов 2С35 «Коалиция СВ». Генеральный директор завода Олег Емельянов заверил министра обороны, что партия комплексов находится на завершающей стадии производства.

Во время проверки выполнения предприятием гособоронзаказа Шойгу обратил внимание на работы по производству новых САУ. Он подчеркнул важность своевременной поставки боеприпасов для машин.

«Отдельно - это новые работы по самоходной артиллерии. Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка», - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания как на полигонах, так и в зоне проведения спецоперации.

Помимо этого, Шойгу пообщался с рабочими предприятия в сборочных цехах. Они сообщили, что средняя заработная плата рабочего на заводе составляет около 130 тысяч рублей в зависимости от квалификации.

В ходе поездки на Уральский завод министр обороны РФ также раскритиковал главного конструктора за затягивание сроков изготовления новой партии перспективных комплексов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Сергей Шойгу #гособоронзаказ #САУ #Екатеринбург #Коалиция СВ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»