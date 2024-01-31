В российские войска в ближайшее время поступит партия новейших комплексов «Коалиция»

В ходе визита на Уральский завод транспортного машиностроения глава МО РФ Сергей Шойгу заслушал доклад о ходе работ по производству новейших комплексов 2С35 «Коалиция СВ». Генеральный директор завода Олег Емельянов заверил министра обороны, что партия комплексов находится на завершающей стадии производства.

Во время проверки выполнения предприятием гособоронзаказа Шойгу обратил внимание на работы по производству новых САУ. Он подчеркнул важность своевременной поставки боеприпасов для машин.

«Отдельно - это новые работы по самоходной артиллерии. Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка», - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания как на полигонах, так и в зоне проведения спецоперации.

Помимо этого, Шойгу пообщался с рабочими предприятия в сборочных цехах. Они сообщили, что средняя заработная плата рабочего на заводе составляет около 130 тысяч рублей в зависимости от квалификации.

В ходе поездки на Уральский завод министр обороны РФ также раскритиковал главного конструктора за затягивание сроков изготовления новой партии перспективных комплексов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.