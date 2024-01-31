Шойгу раскритиковал руководство завода за срыв сроков изготовления перспективного комплекса

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения в Екатеринбурге за затягивание сроков изготовления новой партии перспективных комплексов. Он отметил, что машины должны были уже поступить в эксплуатацию.

«Кончайте дурака валять, ребята. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас так все спокойненько, так сказать, хорошо», - отметил министр, обращаясь к руководству завода.

После проверки выполнения гособоронзаказа Уральским заводом Шойгу подвел итоги работы на предприятии. Он отметил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии - это поручение Президента РФ.

«Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям «Мста» уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением Президента», - сказал Шойгу на совещании с руководством предприятия.

Он обратил внимание на то, что поручения Президента связаны с боевой работой, поэтому важно выполнять их. Новые САУ и самоходные комплексы очень востребованы, и, по словам Шойгу, необходимо как можно скорее завершить их испытания и начать серийное производство.

Министр обороны РФ по итогам работы на предприятии отметил, что «изменения произошли серьезные, кардинальные». В связи с появлением нового оборудования объемы производства серьезно увеличены.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Шойгу посетил с проверкой Уральский завод транспортного машиностроения. Он проинспектировал выполнение заводом гособоронзаказа по производству самоходных артиллерийских установок и комплексов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.