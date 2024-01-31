Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству САУ в Екатеринбурге

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге, выполняющий государственный оборонный заказ по производству самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ».

Кадры визита Шойгу публикует российское оборонное ведомство. На видео министр проводит инспекцию и общается с руководителем предприятия.

Во время проверки Сергей Шойгу уточнил уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель доложил, что план выполняется и что есть мощности для увеличения производства.

«Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать», - отметил министр обороны.

Ранее в ходе поездки на предприятия ОПК в Екатеринбурге Шойгу заявил, что Россия нарастила производство ракет к системам ПВО в два раза. Он сказал об этом после посещения заводов, производящих крылатые ракеты морского базирования «Калибр», а также ракеты для оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.