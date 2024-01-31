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Боевики ВСУ обстреляли 21 снарядом Горловку, Никольское и Ясиноватский район

Горловка второй раз за вечер 31 января подверглась обстрелу украинских боевиков, вместе с ней пострадали Никольское и Ясиноватский район ДНР.
Дарина Криц 2024-01-31 23:35:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Украинские боевики ударили по Никольскому, Горловке и Ясиноватскому району 21 снарядом калибра 155 миллиметров.

По информации представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), массированный обстрел начался в 20:45.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.45 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - указали в представительстве.

Через 10 минут после этого последовал новый обстрел Ясиноватского района также из Архангельского. По населенному пункту выпустили четыре снаряда «натовского» калибра.

Спустя еще 10 минут, в 21:05,  украинские боевики обстреляли Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки. Из населенного пункта Щербиновка они выстрелили четырьмя 155-мм снарядами.

Вечером 31 января ВСУ обстреливали Горловку. Они ударили по городу 18 снарядами с.18:40 по 19:25.

#в стране и мире #ДНР #Горловка #сцкк #Никольское #Ясиноватский район
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