ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

В среду вечером ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов «натовского» калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - Прим. Ред.) по направлению: 18.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров», - говорится в сообщении.

В 18:45 и в 18:50 украинские боевики выпустили еще по три таких снаряда. В 19:15 в направлении Горловки было замечено еще четыре украинских снаряда. Через 10 минут в 19:25 ВСУ выпустили следующие четыре.

Сегодня ВСУ также выпустили по Горловке 11 кассетных боеприпасов, восемь из них - ранним утром.

Ранее в Горловке подорвались шесть сотрудников коммунальных служб. Еще одна женщина пострадала в результате обстрела ВСУ.