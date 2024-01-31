Волонтер из Омска рассказала о возвращении косуль из города при помощи «лесных столовых»

В омских лесах волонтеры накрыли лесные обеденные столы, чтобы вернуть сбежавших в город в поисках пищи голодных косуль. Об этом «Звезде» рассказала волонтер Татьяна.

За последние два месяца косули буквально оккупировали улицы и дороги Омска. Как шутят сами горожане, встретить лесных гостей на улице проще чем собаку. Выйти к человеку, забыв про инстинкт самосохранения, косуль заставил голод.

Накрывшие регион в конце ноября ледяные дожди и пришедшие вслед за ними морозы создали под снегом толстую корку льда, пробиться сквозь которую к корму животные не могут.

В незнакомой обстановке косули нередко выскакивают на проезжую часть и гибнут под колесами машин. Водителей призывают быть внимательнее на дороге, и, проезжая мимо диких животных, сбрасывать скорость до минимума. За сбитую косулю придется заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

«Уже зарегистрировано 40 ДТП с наездом на животных. Министерство природы обращается за возмещением ущерба по данной особи косули. Непосредственно, если у водителя транспортное средство застраховано, то здесь проблем никаких не возникнет, но если же нет, то в частном порядке идет обращение через мировой суд»», - рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

Чтобы вернуть животных обратно в лес, волонтеры собрали сено, соль, зерно и накрыли копытным фуршетный стол длинной в 30 километров. Тропа уводит зверей подальше от города. За ходом операции следят ветераны СВО с дронов.

«Они двигаются, двигаются, наклоняются, жуют корм, проглатывают его с поднятой головой, снова немного проходят, чтобы не стать легкой добычей и хищник не мог на них сконцентрироваться. Зерно придает животным сил. Оно более питательно, чем сено», - добавила волонтер Татьяна.

Лесные столовые волонтеры открывают под руководством экологов. Самостоятельно кормить косуль всем подряд, как бы ни хотелось помочь копытным, ни в коем случае нельзя, говорят специалисты омского эко-центра. Только они знают, как правильно помочь животному и вернуть его в естественную среду обитания. Сезонная миграция косуль практически завершилась, в скором времени они должны покинуть городскую черту.