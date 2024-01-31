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«Что бояться то?»: Путин призвал банки активнее работать в новых регионах

Владимир Путин заявил, что банки могут не бояться санкций и начать активнее развиваться в новых регионах России.
Елизавета Егорова 2024-01-31 22:06:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин призвал российские финансовые учреждения не бояться санкций и развивать свою деятельность в новых регионах РФ. По словам российского лидера, все последствия санкций уже наступили, и бояться их нечего.

«Что касается банков, прошу обратить внимание коллег - бояться нечего. То, чего боялись раньше, санкций, все уже случилось. Что бояться то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там», - заявил президент на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

Путин также отметил постепенное восстановление экономики в новых регионах, в частности возобновление работы более 150 предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи и других важнейших отраслей.

«Постепенно восстанавливается экономика, в том числе промышленная индустрия. Возобновили работу свыше полутора сотен предприятий машиностроения, металлургии <...> Налажена поддержка аграриев, действуют банки и магазины», - добавил президент.

Ранее российский лидер назвал всех чиновников в новых субъектах России стальными людьми, которых нельзя сломить. Он также поблагодарил тех, кто помогает военнослужащим ВС РФ боя на местном муниципальном уровне.

#в стране и мире #санкции #Владимир Путин #Банки #новые регионы
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