Путин назвал стальными людьми местных чиновников в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин назвал представителей местных властей в новых регионах РФ стальными людьми, которых невозможно сломить. Российский лидер поблагодарил всех, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой.

«Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить. Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием и заботой поддерживает семьи военнослужащих», - сказал президент на церемонии вручения премии «Служение» лучшим представителям местного самоуправления.

Путин подчеркнул, что работа в местном самоуправлении требует от чиновников особой отзывчивости и умения воспринимать чужие проблемы как свои собственные. По словам президента, смысл служения Родине как раз состоит в том, чтобы ставить общее благо высшим приоритетом.

Ранее стало известно, что Путин учредил в России новое почетное звание - «Заслуженный работник местного самоуправления». Награду смогут получить работники, имеющие стаж минимум 20 лет и отраслевые достижения.