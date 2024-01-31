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Al-Masirah: ВС США и Великобритании ударили по объектам хуситов в Йемене

О жертвах, пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Алина Луговая 2024-01-31 21:56:01
© Фото: Joshua Conti Us Space Globallookpress

США и Великобритания нанесли удары по объектам шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на северо-западе Йемена. Об этом сообщает принадлежащий хуситам телеканал Al-Masirah.

Отмечается, что ВС США и Великобритании атаковали северные окрестности города Саада, который является административным центром одноименной провинции.

Данные о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщаются.

Ранее йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США в Аденском заливе. По данным представителя движения «Ансар Аллах», судно оказывало логистическую поддержку силам США, которые наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Он добавил, что этот ракетный удар является одной из мер, которые направлены на защиту Йемена.

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