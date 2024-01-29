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Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США в Аденском заливе

По заявлению представителя йеменских хуситов, ракетный удар совершили вчера.
Никита Черненко 2024-01-29 10:00:01
© Фото: US Navy, Globallookpress

Йеменские хуситы вчера нанесли ракетный удар по американскому военному кораблю Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом заявил представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По информации представителя хуситов, атакованный корабль оказывает логистическую поддержку силам США, наносящим удары по объектам хуситов на территории Йемена. Он также добавил, что ракетный удар является «частью военных мер, направленных на защиту Йемена».

«Военно-морские силы Йемена запустили в воскресенье противокорабельную ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller, когда он находился в Аденском заливе», - сказал военный представитель движения Яхья Сариа.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» заявил о боевом столкновении с ВМС США, которые сопровождали торговые суда в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. По заявлению хуситов, результатом двухчасового столкновения стало прямое попадание баллистических ракет по американскому военному кораблю, а два торговых судна США были вынуждены «отойти и вернуться».

#ВМС США #ракетный удар #аденский залив #йеменские хуситы
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