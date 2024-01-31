«Прекрасные возможности»: в Индии оценили перспективы расширения БРИКС

Зимняя сессия БРИКС в Москве по сути открывает председательство России в группе. На этой сессии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые встретился с доверенными лицами глав-государств, которых в этом году стало больше: полноправными членами объединения стали Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

С момента основания группа БРИКС прошла через две волны расширения. Сейчас на ее долю приходится треть от мировых значений ВВП, 30% суши и 40% мирового населения. Сооснователь БРИКС Индия оценила перспективы работы в новом составе.

«Индия, как и Россия, один из ведущих участников БРИКС, сейчас к нам присоединились новые страны, мы видим прекрасные возможности для сотрудничества, особенно в экономической сфере, будем обсуждать и другие проекты, и я уверен, что Россия, в своем председательстве, создаст для этого все условия», - заявил замминистра иностранных дел Индии, шерпа Индии в БРИКС Дамму Рави.

В составе делегаций из стран союза приехали преимущественно действующие сотрудники своих внешнеполитических ведомств, советники и заместители глав МИД. Сергей Лавров 31 января в соответствии с указом Владимира Путина наградил орденом дружбы шерпу ЮАР Анила Суклала за большой вклад в развитие сотрудничества с нашей страной в рамках БРИКС.

Подробнее про заявления Лаврова на саммите и про обсуждение украинского кризиса смотрите в сюжете Россины Бодровой.

Ранее стало известно, что количество расчетов РФ со странами БРИКС в национальной валюте составило 85%. За два года этот показатель увеличился в три раза, цитирует РИА Новости слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.