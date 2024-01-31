Эксперты назвали причиной кризиса в Германии отказ от российского газа

Аграрная война в Европе набирает обороты: вместе с Парижем на осадное положение перешел и Брюссель. Накануне саммита стран Евросоюза, который открывается 1 февраля, власти просят делегации не приезжать на своих машинах и выставляют противотракторные ежи перед Европарламентом.

Рядом с немецким Штудгартом сольхозтехника заблокировала трассы, ведущие к городу, а затем сотни тракторов буквально ворвались в населенный пункт. Из-за колонн техники на дорогах образовался транспортный коллапс, а на улицах собрались тысячи недовольных фермеров, которые хотят достучаться до властей.

Люди недовольны сокращением субсидий на сельское хозяйство. Фермеры требуют вернуть компенсации на дизельное топливо, а также практику освобождения от уплаты транспортного налога на сельхозтехнику. Они были отменены правительством в качестве мер для латания дыр в бюджете.

Градус напряжения не снизил и тот факт, что правительство пообещало поэтапно отменить льготы. К фермерам присоединились дальнобойщики, железнодорожники и сотрудники служб безопасности немецких аэропортов. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. В столице Германии из-за угроз массовых забастовок отменили все рейсы из международного аэропорта, запланированные на 1 февраля.

Эксперты уверены, что причины энергетического кризиса в Германии кроются в отказе страны от российского газа, последствиях введенных санкций в отношении Москвы, а также диверсиях на Северных потоках.

«Германия по сути является основным донором Украины, при чем с большим отрывом, что касается именно европейских государств. Есть статистика, что Германия даже финансирует больше, чем Великобритания, Франция и Италия вместе взятые. Причем сама экономика Германии находится в рецессии, то есть сложилась парадоксальная ситуация», - заявил депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Подробнее про протесты во Франции и реакцию властей европейских государств на забастовки смотрите в сюжете Андрея Лазарева.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что Германия исчерпала все денежные ресурсы для поддержки граждан. По словам уполномоченного правительства Германии по делам востока страны Карстена Шнайдера, страна не может больше продолжать субсидирование.