Федеральное правительство ФРГ исчерпало все денежные ресурсы для финансовой поддержки граждан и более не может продолжать субсидирование. Об этом заявил уполномоченный правительства Германии по делам востока страны Карстен Шнайдер в эфире шоу на телеканале Erste.

Как сообщил парламентарий, правительство потратило 800 миллиардов евро на выделение помощи гражданам во время коронавируса, а также субсидирование цен на газ и электроэнергию. Он также подчеркнул, что «дальнейшие инвестиции в будущее невозможны» из-за долгового тормоза, и призвал граждан возвращать деньги в бюджет посредством налогов.

«Я бы хотел сказать пару слов о нынешнем финансовом положении начистоту: у нас просто не осталось больше денег», - заявил Шнайдер.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт возмутился политикой действующего правительства ФРГ, которое увеличивает траты на поддержку Украины в условиях кризиса в Германии. Он также отметил, что правительство делает сельское хозяйство и производство нерентабельными, увеличивая налоги на отрасли, что ведет к массовому исходу промышленного производства из страны.