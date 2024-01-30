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У правительства ФРГ кончились деньги для поддержки граждан

Представитель кабмина Германии заявил о невозможности дальнейших важных инвестиций в будущее.
Никита Черненко 2024-01-30 14:35:01
© Фото: IMAGO, Stefan Zeitz, Globallookpress

Федеральное правительство ФРГ исчерпало все денежные ресурсы для финансовой поддержки граждан и более не может продолжать субсидирование. Об этом заявил уполномоченный правительства Германии по делам востока страны Карстен Шнайдер в эфире шоу на телеканале Erste.

Как сообщил парламентарий, правительство потратило 800 миллиардов евро на выделение помощи гражданам во время коронавируса, а также субсидирование цен на газ и электроэнергию. Он также подчеркнул, что «дальнейшие инвестиции в будущее невозможны» из-за долгового тормоза, и призвал граждан возвращать деньги в бюджет посредством налогов.

«Я бы хотел сказать пару слов о нынешнем финансовом положении начистоту: у нас просто не осталось больше денег», - заявил Шнайдер.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт возмутился политикой действующего правительства ФРГ, которое увеличивает траты на поддержку Украины в условиях кризиса в Германии. Он также отметил, что правительство делает сельское хозяйство и производство нерентабельными, увеличивая налоги на отрасли, что ведет к массовому исходу промышленного производства из страны.

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