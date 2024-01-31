Ямпольская сообщила о лишении писательницы Улицкой звания почетного профессора

Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева с августа 2023 года. Об этом сообщает Радио Sputnik.

«Улицкая не почетный профессор с 30 августа минувшего года. Об этом не написано в "Википедии", но это так», - говорится в сообщении Ямпольской.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео с признанием Людмилы Улицкой в помощи ВСУ. Писательница направляет свои гонорары с продажи книг в России. Кроме того, она сказала, что хотя ей и не нравится такая позиция, но украинские спецслужбы имеют право на организацию терактов против российских журналистов, в том числе Дарьи Дугиной.

В 2019 году писательница попала в шорт-лист номинантов на получение Нобелевской премии по литературе. В него также вошли Милан Кундера, Харуки Мураками и Джордж Мартин.