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США исключили одного предпринимателям из санкционного списка по России

Алексей Фисун попал под санкции США в марте 2022 года.
Елизавета Егорова 2024-01-31 19:22:01
© Фото: Alex Edelman, Globallookpress

Соединенные Штаты сняли санкции с одного физического лица из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Действие рестрикций больше не распространяется на Алексея Фисуна, который предположительно связан с Совкомбанком. В санкционный список он попал в марте 2022 года, что предполагало заморозку его активов в США и запрет для американских граждан и бизнесов вести с ним дела.

Ранее стало известно, что в санкционный список Европейского союза включили Лигу безопасного интернета и главу этой организации Екатерину Мизулину. В Брюсселе заявили, что они якобы «нарушали права человека».

Сама Мизулина в ответ на рестрикции написала в своем Telegram-канале, что «служит России».

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