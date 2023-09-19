Госдолг США впервые в истории превысил 33 триллиона долларов

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Госдолг США превысил отметку $33 трлн. Об этом свидетельствует информация, опубликованная министерством финансов Соединенных Штатов. Эта величина является историческим рекордом.

По данным Минфина США, совокупный государственный долг по состоянию на 18 сентября составляет $33,04 трлн. 16 июня этот показатель впервые побил отметку $32 трлн.

Президент США Джозеф Байден подписал закон о повышении потолка госдолга 3 июня, чтобы избежать дефолта. Тогда США были должны $31,95 трлн. Лимит повышения госдолга США будет достигнут 2 января 2025 года.

Ранее 12 законодателей-республиканцев заявили, что Байден пытается получить дополнительные средства для Украины в обход двухпартийного соглашения о потолке госдолга.