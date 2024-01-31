Соотношение пленных россиян и украинцев составляет примерно один к десяти. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в рамках избирательной кампании.

«У нас соотношение людей, которые находятся в России, и наших ребят, которые находятся на Украине, ну, один к десяти, наверное. Даже больше, у нас - тысячи, у них - несколько десятков, сотни, может», - сказал он.

Путин заявил, что если Украина готова, то Россия продолжит обмен. По его словам, украинская сторона дает сигналы о готовности.

Кандидат в президенты подчеркнул, что российская сторона не будет останавливать обмен пленными из-за сбитого Ил-76. Как утверждает Путин, самолет был сбит ракетой американского ЗРК Patriot. Он призвал провести международное расследование.