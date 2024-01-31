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Путин заявил, что пропорции военнопленных у РФ и Украины - примерно один к 10

Владимир Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными.
Андрей Аркадьев 2024-01-31 17:57:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Соотношение пленных россиян и украинцев составляет примерно один к десяти. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в рамках избирательной кампании.

«У нас соотношение людей, которые находятся в России, и наших ребят, которые находятся на Украине, ну, один к десяти, наверное. Даже больше, у нас - тысячи, у них - несколько десятков, сотни, может», - сказал он.

Путин заявил, что если Украина готова, то Россия продолжит обмен. По его словам, украинская сторона дает сигналы о готовности.

Кандидат в президенты подчеркнул, что российская сторона не будет останавливать обмен пленными из-за сбитого Ил-76. Как утверждает Путин, самолет был сбит ракетой американского ЗРК Patriot. Он призвал провести международное расследование.

#Украина #обмен пленными #Владимир Путин
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