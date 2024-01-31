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Совбез Таиланда заинтересовался делом группы «Би-2»

По информации МИД Таиланда, все материалы дела группы «Би-2», арестованной в Пхукете, переданы в Совет национальной безопасности.
Ирина Елагина 2024-01-31 16:30:01
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press

Совет национальной безопасности Таиланда приступил к рассмотрению дела группы «Би-2», арестованной в Пхукете по подозрению в незаконной трудовой деятельности. По информации МИД Таиланда, все материалы дела переданы в Совбез для принятия решения. О ситуации вокруг популярной российской рок-группы сообщила газета Bangkok Post.

«Если они не совершили ничего противозаконного, мы не можем их выслать. Это вопрос международного права. Если же они совершили что-то противозаконное, то мы должны принять соответствующие меры», - приводит издание слова министра иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукона.

Он добавил, что Совбез «изучает факты, связанные с этим делом».

По данным СМИ, участники группы с 26 января содержатся в миграционной тюрьме в Таиланде, в камере на 80 человек - музыкантов арестовали после концерта, который, как полагают местные правоохранительные органы, прошел незаконно.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда отменили решение о депортации участников группы «Би-2» в Израиль.

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