МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 195 военнослужащих

Российским военнослужащим в плену грозила смертельная опасность, уточнили в МО РФ.
2024-01-31 15:38:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о возвращении из вражеского плена 195 российских военнослужащих.

Россияне возвращены в результате переговорного процесса. В ведомстве подчеркнули, что в украинском плену им грозила смертельная опасность. Взамен украинская сторона получила 195 военнопленных ВСУ.

Самолеты военно-транспортной авиации доставят освобожденных в Москву. У себя на Родине бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.

Российским военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленные #МО РФ #СВО
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»