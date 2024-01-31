Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 195 военнослужащих

Минобороны России сообщило о возвращении из вражеского плена 195 российских военнослужащих.
Россияне возвращены в результате переговорного процесса. В ведомстве подчеркнули, что в украинском плену им грозила смертельная опасность. Взамен украинская сторона получила 195 военнопленных ВСУ.
Самолеты военно-транспортной авиации доставят освобожденных в Москву. У себя на Родине бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.
Российским военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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