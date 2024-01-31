Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 195 военнослужащих

Минобороны России сообщило о возвращении из вражеского плена 195 российских военнослужащих.

Россияне возвращены в результате переговорного процесса. В ведомстве подчеркнули, что в украинском плену им грозила смертельная опасность. Взамен украинская сторона получила 195 военнопленных ВСУ.

Самолеты военно-транспортной авиации доставят освобожденных в Москву. У себя на Родине бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.

Российским военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.