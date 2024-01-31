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Ле Пен возглавила список лиц, которых французы хотят видеть в политике

За то, чтобы Марин Ле Пен играла важную роль в политической жизни Франции, проголосовали 40% жителей государства.
Елизавета Егорова 2024-01-31 15:08:01
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заняла первое место в рейтинге лиц, которых французы больше всего хотели бы видеть на политическом горизонте государства. Данные опроса опубликовала французская газета Le Figaro.

«Впервые с момента попадания в барометр Figaro Марин Ле Пен занимает первое место! <...> Еще одно доказательство появления "Национального объединения" на политическом ландшафте Франции», - говорится в публикации издания.

Утверждается, что 40% опрошенных хотели бы, чтобы Ле Пен играла важную роль в политической жизни Франции в ближайшие месяцы и годы. За 14 лет, с 2010 года, эта цифра повысилась на 26%, тогда ей доверяли всего 14% французов.

Второе место в рейтинге занял бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп, а третьим стал коллега Ле Пен по партии, нынешний ее председатель Жордан Барделла. Он набрал 37%, отмечают журналисты.

Ранее стало известно, что Ле Пен поддержала референдум о воссоединении Крыма с Россией. Она заявила, что присоединение полуострова является легитимным действием и полностью отражает мнение живущих там людей.

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