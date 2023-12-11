Писатель Быков*: когда убивают русских, мне обидно, но претензий к Украине нет

В ходе разговора он поинтересовался, не получат ли запись беседы российские средства массовой информации.

© Видео: Russiacalling, Telegram © Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с писателем Дмитрием Быковым* (признан в РФ иноагентом) от лица руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Видео беседы было опубликовано в их Telegram-канале.

«Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет», - сказал Быков* «Ермаку».

Однако после этих слов Быков* резко опомнился и поинтересовался, не получат ли запись разговора российские средства массовой информации.

Кроме того, литератор добавил, что счел бы за честь получить украинское гражданство, но от предложения отказался, так как в следующем году будет получить паспорт США.

Также Быков* в разговоре, как он считал, с Ермаком призвал привезти на территорию Украины эмигрировавших из РФ граждан, чтобы те не сидели без работы в Европе.

«Огромное количество русских готовы и хотят работать в Украине, расчищать завалы, отстраивать дома, в больницах дежурить. Если бы их можно было взять хотя бы кого-то, это бы многих спасло», - заявил писатель.

Сам же Быков* пообещал, что если бы книга об украинском лидере Владимире Зеленском была издана на Украине, все деньги с ее продаж он отправил бы на беспилотники для украинской армии.

* Дмитрий Быков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.