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Шойгу оценил нынешние отношения России и Китая как лучшие за всю историю

Глава Минобороны России высоко оценил скоординированные действия двух стран по стабилизации международной обстановки.
Никита Черненко 2024-01-31 12:48:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны России

Российско-китайские отношения переживают свой лучший период за всю историю. Об этом сказал министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров со своим китайским коллегой Дун Цзюнем.

Глава российского оборонного ведомства отметил ключевую роль доверительных контактов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в укреплении российско-китайских отношений и стратегических связей двух стран. Министр также высоко оценил скоординированные усилия Москвы и Пекина по «оказанию стабилизирующего влияния на международную обстановку» и снижению конфликтного потенциала в мире.

«Нацелены на безусловную реализацию всех достигнутых договоренностей, которые формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности», - сообщил Шойгу.

Сегодня прошли видеопереговоры между министрами обороны России и Китая. Сергей Шойгу в разговоре с Дун Цзюнем выразил уверенность в дальнейшем расширении военного сотрудничества между РФ и КНР.

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