Расчет ЗРК «Тор» ЗВО поразил беспилотники ВСУ на Купянском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» группировки войск «Запад» уничтожил беспилотники-разведчики боевиков на Купянском направлении в зоне спецоперации. Кадры работы наших бойцов опубликовало МО РФ.

Расчеты войсковой ПВО раскрыли хитрости, к которым прибегал противник для запуска беспилотников, и успешно поражают цели на различных высотах. Расчеты ведут разведку и уничтожают как летательные аппараты с ракетно-бомбовой нагрузкой, так и разведывательные воздушные судна. Они могут вести работу по обнаружению целей на месте и в движении, что позволяет расширить круг задач по охране наземной группировки армии.

На опубликованном видео расчет ЗРК «Тор» ЗВО во время боевого дежурства уничтожает разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Приближающиеся БПЛА бойцы заметили при помощи радиолокационной станции. Расчет тут же произвел пуски ракет и сбил вражеские дроны. Боевики использовали их для наведения и корректировки своей артиллерии.

Расчеты зенитно-ракетного дивизиона Западной группировки войск в круглосуточном режиме ведут поиск для уничтожения воздушного противника. Уникальные возможности комплекса позволяют нашим военнослужащим обеспечивать надежную защиту войск во время марша, при наведении переправ, занятии районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов.

Военнослужащие уверены, что «Тор» - лучший комплекс в мире. Как рассказал начальник расчета с позывным «Гиза», из ЗРК его расчет поразил 92 украинских беспилотника.

«ЗРК "Тор" - самый лучший всепогодный комплекс в мире. С его помощью поражаем цели, такие как БПЛА, самолеты, вертолеты, управляемые ракеты. На счету моего расчета на данный момент за СВО 92 пораженные воздушные цели, такие как БПЛА "Байрактар", "Лелека", "Мара", "Фурия"», - перечислил он.

«Гиза» за успешное выполнение боевых задач на СВО награжден медалью Жукова.

Российские «Торы» нередко становятся препятствием для украинской радиолокационной разведки. Так, ранее расчет ЗРК сорвал попытку противника обнаружить позиции ВС РФ и сбил беспилотник врага.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.