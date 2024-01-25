ЗРК «Тор» сорвал попытку врага разведать позиции ВС РФ на Купянском направлении

Минобороны России показало боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Расчет ЗРК сорвал попытку неприятеля разведать российские позиции.

«Сегодня утром выехали на боевую позицию. Был обнаружен беспилотник системами радиолокационной разведки. Беспилотник попытался вести разведку и наблюдение за нашими позициями», - заявил заместитель начальника расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Феникс.

Феникс добавил, что беспилотник противника был обнаружен своевременно, после чего он был поражен при помощи вооружения зенитного ракетного комплекса.

Ранее корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов продемонстрировал боевую работу расчета самоходной артиллерийской установки «Гвоздики» - ее 122-миллиметровые снаряды сокрушают украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.